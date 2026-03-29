Горелкин увидел смысл в «теории мертвого интернета»

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в интервью ТАСС заявил, что теория «мертвого интернета» не лишена смысла. По его словам, в ближайшем будущем идея о господстве ботов в Сети может воплотиться в жизнь.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Концепция "мертвого интернета", о которой любят говорить визионеры,— это далеко не фантазия. Вполне возможно, когда-нибудь в ближайшем будущем интернет станет "мертвым". Имеется в виду, что людей там будет минимум, а боты будут делать всю работу: и комментировать, и создавать контент, и полностью находиться в этой среде»,— объяснил депутат.

«Теория мертвого интернета» — появившаяся в 2010-х годах конспирологическая идея, согласно которой значительная часть современного интернет-контента и активности создается не людьми, а ботами и алгоритмами. Сторонники этой теории утверждают, что соцсети, комментарии и даже новости все чаще генерируются автоматически, формируя иллюзию живого общения и общественного мнения.

Господин Горелкин подчеркнул, что речь идет не о физической смерти Сети, а о качественном изменении среды: пользователи перестанут отличать реальных людей от автоматизированных аккаунтов. По его словам, генеративный искусственный интеллект уже сейчас способен создавать тексты, изображения и видео, которые сложно отличить от созданных человеком, а также вести осмысленные диалоги.