Федерации шахмат России ограничивают игровое поле

Международной шахматной федерации (FIDE) предстоит в ближайшее время снова заняться сложной историей, связанной с активной деятельностью Федерации шахмат России (ФШР) на «новых территориях» — в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Спортивный арбитражный суд (CAS), рассмотрев апелляцию Федерации шахмат Украины (ФШУ), отменил принятое в 2024 году решение FIDE фактически разрешить ее и угрожает отечественной структуре исключением из международной на срок до трех лет в случае отказа следовать его вердикту. В ФШР, однако, заявили, что «выполняли, выполняют и будут выполнять только законы Российской Федерации», дав понять, что федерация продолжит работу в указанных регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Международная шахматная федерация сообщила, что получила решение Спортивного арбитражного суда, связанное с апелляцией, поданной Федерацией шахмат Украины на исход одного из дел, которое почти два года назад рассматривалось этической комиссией FIDE и ее апелляционным подразделением. Апелляция была удовлетворена частично. Если ту ее часть, которая касалась президента FIDE Аркадия Дворковича, CAS удовлетворить отказался, то по второй, связанной с Федерацией шахмат России, вынес вердикт, видимо, устраивающий украинскую сторону. FIDE пообещала, что «внимательно изучит детали решения, учитывая все его аспекты» и «проведет консультации» с юристами, а также членами Конституционной комиссии федерации с целью «определить надлежащие шаги для его имплементации в соответствии с уставом организации».

Речь идет о продолжении очень сложной истории почти двухлетней давности, которая, как тогда казалось, завершилась значимой победой российской стороны. В июне 2024 года FIDE лишила ФШР членства сроком на два года. Основанием для вынесения санкции, которая, как предполагалось, не предусматривает запрета для российских шахматистов на участие в соревнованиях в нейтральном статусе, обязательном после начала специальной военной операции на Украине, но создает для них целый ряд серьезных проблем — например, с отбором на топовые турниры, послужила жалоба ФШУ на «активную деятельность» отечественной структуры на «новых территориях» — в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, привлечение представляющих их шахматистов к участию во всероссийских соревнованиях и аккредитацию региональных федераций. Ситуацию сравнивали с лишением членства в Международном олимпийском комитете (МОК) Олимпийского комитета России (ОКР) в 2023 году. ОКР был исключен из МОК как раз из-за интеграции в свой состав присоединенных к РФ регионов.

Этическая комиссия приняла доводы, одновременно оштрафовав президента FIDE россиянина Аркадия Дворковича за участие в попечительском совете ФШР. Однако российская сторона успешно оспорила вердикт.

И уже в сентябре FIDE заменила отстранение, по сути, символическим штрафом в размере €45 тыс. Теперь уже ФШУ подала апелляцию в высшую спортивную арбитражную инстанцию. The New York Times, рассказывая о ней в преддверии публикации вердикта CAS, приводила подсчеты датского и украинского гроссмейстеров Петера Хайне Нильсена и Андрея Баришпольца, известных непримиримой антироссийской позицией. Согласно им, с 2022 года на «новых территориях» состоялось почти 3700 турниров, устроенных российской стороной, с участием более чем 6 тыс. спортсменов. Господин Нильсен говорил, что был «шокирован» масштабами «активности».

Исход процесса в CAS оказался иным, нежели исход разбирательств в 2024 году в апелляционной инстанции этической комиссии FIDE. Арбитраж не стал применять никаких санкций в отношении Аркадия Дворковича, отвергнув тезис о его ангажированности, но изменил подход к «российскому вопросу». Он счел некорректными и «нерелевантными» оба ключевых аргумента, на которых базировалось радикальное смягчение наказания в отношении ФШР осенью 2024 года. Они заключались в том, что федерация, скорее всего, не могла знать о последствиях деятельности на «новых территориях», не признанных, как подчеркивает CAS, российскими ни ООН, ни МОК, а значит, по-прежнему формально входящих в сферу ответственности ФШУ, а также — так формулировала FIDE — в «огромном историческом вкладе России» в развитие мировых шахмат. Арбитраж указал, на то, что, на его взгляд, имеет место угроза «территориальной целостности» и действия, противоречащие уставу и регламентам головной шахматной организации. «Денежное наказание» за них, в соответствии с его выводами, является недостаточным.

Адекватным наказанием CAS назвал прекращение деятельности ФШР во всех вышеуказанных регионах «в течение 90 дней».

Если же этого не произойдет, федерация должна быть исключена из FIDE «на срок до трех лет». При этом CAS призвал все заинтересованные стороны вступить в «конструктивный диалог» с целью разработать «пакет мер», направленный на обеспечение возможности игрокам из «новых регионов» участвовать в санкционированных FIDE соревнованиях и «развитие шахмат» на этих территориях в принципе.

Несмотря на то что вердикт CAS выглядит чрезвычайно жестким и похож на ультиматум, российская сторона приняла его удивительно спокойно. Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в разговоре с “Ъ” сказал, что «ничего страшного», на его взгляд, не произошло, подчеркнув, что решающее слово должно все равно остаться за Генеральной ассамблеей FIDE: «Она вольна принимать любые решения».

Господин Ткачев напомнил, что за тот период времени, что длилось рассмотрение украинской апелляции в CAS, международная федерация уже неоднократно показывала готовность по крайней мере к постепенному восстановлению полноценного статуса российских шахмат.

Сначала она допустила в свои соревнования без каких-либо ограничений и оговорок спортсменов младших возрастов и спортсменов с ограниченными возможностями, затем — женские команды, а после них и мужские, разрешив, таким образом, сборной страны сыграть на Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в сентябре в Самарканде. Ранее россияне от командных турниров были отстранены.

Александр Ткачев подтвердил, что ФШР действительно «на регулярной основе» организует или помогает организовать мероприятия на «новых территориях», в которые «вовлечены все слои населения», такие как турниры в рамках системы всероссийских детских соревнований «Белая ладья», и не собирается отказываться от этой практики. «Мы живем по законам Российской Федерации. Мы их выполняли, выполняем и будем выполнять»,— добавил господин Ткачев, заметив, что вердикт CAS «противоречит законодательству России».

Алексей Доспехов