Первая ракетка выложила дубль

Чемпионкой Miami Open presented by Itau, крупного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $9,4 млн, стала Арина Соболенко, которая в финале в трех партиях победила американку Коко Гауфф. Таким образом, белорусская теннисистка сделала так называемый солнечный дубль — вслед за «тысячником» в калифорнийском Индиан-Уэллсе выиграла и аналогичное состязание во Флориде. Этот успех доказывает, что в плане стабильности равных Соболенко в мировой элите сейчас нет.

Выиграв в Майами 24-й титул, Арина Соболенко вплотную приблизилась к Иге Швёнтек, имеющей больше всего турнирных побед среди действующих теннисисток

Фото: Mike Frey-Imagn Images / Reuters

Выиграть один за другим два американских «тысячника», которые проходят в марте в Индиан-Уэллсе и Майами, всегда считалось очень сложной задачей. В женском теннисе до нынешнего сезона ее удавалось решить лишь немке Штеффи Граф (1994, 1996), бельгийке Ким Клейстерс (2005), белоруске Виктории Азаренко (2016) и польке Иге Швёнтек (2022). В Майами более влажный воздух, иные по своим скоростным характеристикам корты, которые кому-то кажутся более медленными, а кому-то — наоборот, да и трехчасовая временная разница с Индиан-Уэллсом дает о себе знать. Для быстрой адаптации к новым условиям требуется находиться в идеальных физических кондициях и иметь запас психологической уверенности.

В последние недели эти качества продемонстрировала новая обладательница так называемого солнечного дубля Арина Соболенко. Набрав в начале весны идеальную форму, она осталась непобедимой и в Калифорнии, и во Флориде, где вслед за второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной сломила сопротивление Коко Гауфф — весьма непростой для себя соперницы, которая по итогам Miami Open поднялась в рейтинге WTA c четвертого места на третье.

Это был классический финал между двумя теннисистками из мировой элиты.

Шансы Соболенко котировались выше, но интрига жила довольно долго.

В первой партии белоруске удалось сделать два брейка, однако в десятом гейме второго сета она, ведя 30:0, неожиданно отдала свою подачу. В подобных ситуациях Соболенко зачастую не сразу возвращает себе преимущество, но в данном случае ей помогла Гауфф, которая в стартовом гейме решающей, третьей партии допустила две двойные ошибки. В четырех оставшихся геймах на своей подаче белоруска отдала лишь пять очков, да и американка помогла ей еще раз, позволив сделать еще один брейк. В итоге — 6:2, 4:6, 6:3 за 2 часа 4 минуты.

«Думаю, я еще далека от своей лучшей формы,— признала Гауфф, которая начала нынешний сезон не слишком впечатляюще, однако наконец дошла до финала и через два месяца будет защищать свой титул на Roland Garros.— Но тот факт, что даже в таком состоянии я способна показывать отличные результаты и доходить до финалов больших турниров, конечно, придает спокойствия».

Повторив в Майами свой прошлогодний успех и завоевав 24-й титул за карьеру, Соболенко, кроме всего прочего, подтвердила закономерность своего пребывания на вершине рейтинга. С учетом предыдущего сезона она уже на пяти турнирах подряд доходила до финалов, выиграв три из них.

«Сейчас я настраиваюсь выходить в финалы, не думая о проигрышных вариантах, и постоянно напоминаю себе, что у меня все получится. Это отлично работает, хотя иногда все же начинаешь волноваться, и приходится себя дополнительно перебарывать»,— объяснила Соболенко свои последние результаты.

Ее преимущество перед Рыбакиной, выступившей в Майами заметно лучше, чем в прошлом сезоне, сократилось до 2917 очков, но это все равно серьезный отрыв. Вышла белоруска в лидеры и по очкам, набранным в этом году. В ее активе уже 3800 баллов против 3483, которые имеет теннисистка из Казахстана. Следующим турниром с участием Соболенко и Рыбакиной должно стать грунтовое состязание Porsche Tennis Grand Priх, которое пройдет под крышей в Штутгарте с 13 по 19 апреля.

Евгений Федяков