Более 3300 человек эвакуированы в Дагестане из-за паводков

Из подтопленных районов Дагестана эвакуированы 3338 человек, из них 1033 ребенка. Об этом сообщили в МЧС России, передает «РИА Новости». В регионе остаются подтопленными 760 жилых домов и 950 придворовых участков. В пунктах временного размещения находятся 58 человек, включая 32 детей.

Работы по оказанию помощи продолжаются. Спасатели передислоцируют силы и средства в наиболее сложные районы. Для эвакуации жителей используется высокопроходимая техника, плавсредства, а также ручной перенос людей в безопасные зоны. Спасатели также помогают вывозить домашних животных.

Дополнительные силы задействованы на реках Тарнаирка и Черкес-Озень для расчистки и вывоза скопившегося мусора. Всего к ликвидации последствий стихии привлечены более 670 человек и 224 единицы техники, сообщили в ведомстве.