Меликов назвал города Дагестана с наиболее тяжелой ситуацией из-за паводков

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что наиболее сложная обстановка с подтоплениями и нарушениями энергоснабжения сохраняется в Махачкале, Хасавюрте и Хасавюртовском районе. Остальная территория республики также пострадала, но именно в этих населенных пунктах ситуация требует особого внимания, передает слова господина Меликова «РИА Новости».

Сергей Меликов

Сергей Меликов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Меликов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Из-за обильных дождей в регионе произошли массовые подтопления, а также сбои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. Без света остались более 500 тыс. жителей. В горных районах зафиксированы камнепады и селевые потоки, что дополнительно осложнило обстановку.

Для ликвидации последствий стихии до понедельника в Дагестане введен режим повышенной готовности. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале и Хасавюртовском районе. Власти продолжают мониторинг ситуации и принимают меры по восстановлению инфраструктуры.

