Футбольная «Сибирь» обыграла «Родину-2»

В первом матче под руководством нового главного тренера Вячеслава Комкова футболисты новосибирской «Сибири» одержали победу. Матч пятого тура чемпионата в группе «Золото» Второй лиги с московской «Родиной-2» состоялся в новосибирском манеже «Заря» 29 марта.

Единственный мяч в этой игре гости провели в свои ворота сами. Автогол случился на 30-й минуте. Несмотря на шансы в дальнейшем у обеих команд, счет до конца матча не изменился — 1:0. «Думаю, сами видите, что нам есть над чем работать. Дома хотелось бы играть с контролем мяча»,— обратился к игрокам после матча Вячеслав Комков (видео выложено в Telegram-канале «Сибири»).

Как писал «Ъ-Сибирь», с предыдущим главным тренером Виктором Треневым ФК «Сибирь» расстался на этой неделе.

Валерий Лавский