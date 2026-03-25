Футбольная «Сибирь» сменила тренера после четвертого тура

После четырех туров чемпионата России по футболу в группе «Золото» Второй лиги новосибирская «Сибирь» решила сменить главного тренера. В отставку отправлен Виктор Тренев.

В сообщении клуба указывается, что контракт с главным тренером расторгнут по инициативе клуба, но чем вызвана такая инициатива, не уточняется. Вместе с господином Треневым клуб покинул тренер вратарей Виталий Пьянченко.

Новым главным тренером стал 39-летний новосибирский специалист Вячеслав Комков. В качестве футболиста он выступал за новосибирский «Чкаловец-Олимпик» и омский «Иртыш», а также привлекался в юношескую сборную России. По данным клуба, в последние годы господин Комков руководил программой развития молодежного футбола ФК «Сибирь», с начала 2026 года входит в тренерский штаб главной команды. В свою очередь, новым тренером вратарей стал Александр Ерохин.

Как писал «Ъ-Сибирь», в матче четвертого тура, состоявшемся 22 марта, новосибирцы уступили «Ленинградцу» со счетом 0:1. С четырьмя очками команда опустилась на седьмое место в турнирной таблице (всего в группе 10 клубов).

Валерий Лавский