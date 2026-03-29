Сочи вошел в топ-3 направлений для отдыха в апреле

Сочи вошел в список наиболее популярных направлений для отдыха в апреле этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации сервисов бронирования, таких как «Твил.ру», в следующем месяце Сочи будет востребован среди путешественников из всех регионов России. По итогам анализа запросов и заявок на апрель город-курорт делит второе место в рейтинге самых востребованных направлений с Москвой. Первое место занял Санкт-Петербург. Доля туристов, заинтересованных в отдыхе на курорте в весенний сезон, достигает 8% от общего числа по стране.

Наиболее популярной локацией для гостей в межсезонье являются зимние пляжи Сочи. Сейчас в городе работают 33 специально подготовленные пляжные территории, которые расположены во всех внутригородских районах.

Алина Зорина