Сочи вошел в топ-3 направлений для отдыха в апреле
Сочи вошел в список наиболее популярных направлений для отдыха в апреле этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Согласно информации сервисов бронирования, таких как «Твил.ру», в следующем месяце Сочи будет востребован среди путешественников из всех регионов России. По итогам анализа запросов и заявок на апрель город-курорт делит второе место в рейтинге самых востребованных направлений с Москвой. Первое место занял Санкт-Петербург. Доля туристов, заинтересованных в отдыхе на курорте в весенний сезон, достигает 8% от общего числа по стране.
Наиболее популярной локацией для гостей в межсезонье являются зимние пляжи Сочи. Сейчас в городе работают 33 специально подготовленные пляжные территории, которые расположены во всех внутригородских районах.