Умер пленивший Паулюса участник Сталинградской битвы Василий Зинченко

В Алма-Ате на 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Зинченко. Об этом сообщила пресс-служба генконсульства России в Казахстане. Ветеран участвовал в Сталинградской битве: он входил в группу разведчиков, пленивших немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

Господин Зинченко вступил в ряды Красной Армии добровольцем в самом начале войны, прошел школу разведчиков. Участвовал в боях на разных фронтах: освобождал Украину, Белоруссию и Польшу, брал Берлин.

За боевые заслуги Зинченко был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Славы III степени, а также медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией». Сотрудники генконсульства выразили соболезнования близким ветерана.