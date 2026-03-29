Молодежь гоняет впереди

Гонщик команды Mercedes Кими Антонелли стал победителем состоявшегося 29 марта Гран-при Японии. Для 19-летнего итальянца это вторая в карьере и вторая подряд победа. Она позволила ему стать самым молодым в истории лидером чемпионата мира и, судя по всему, реальным претендентом на титул. Вторым в Судзуке был гонщик McLaren Оскар Пиастри, наконец-то сумевший добраться до финиша, третьим — лидер Ferrari Шарль Леклер.

Гонщику Mercedes Кими Антонелли не без помощи фортуны удалось компенсировать неудачный старт на Гран-при Японии и выиграть гонку

Гонщику Mercedes Кими Антонелли не без помощи фортуны удалось компенсировать неудачный старт на Гран-при Японии и выиграть гонку

Гран-при Японии трудно отнести к числу, скажем так, веселых этапов. Конфигурация трассы такова, что обгоны на ней чрезвычайно затруднены. Например, в прошлом сезоне первая десятка на старте практически совпала с первой на финише. Гонщики тогда даже сравнивали этап в Судзуке с Гран-при Монако, самым унылым (в гоночном плане, а не по уровню сопутствующих, далеких от спорта развлечений), по общему мнению, этапом сезона. Но в этот раз получилось куда приличнее. Были и обгоны, и неожиданные повороты, работали факторы везения (а для кого-то и невезения). В общем все, что любят болельщики.

Причем уже на старте. Исторически этот самый важный и напряженный момент гонки не так уж часто получался интересным. Обгоны, конечно, случаются, но, чтобы после старта результаты квалификации в лидирующей группе оказывались перечеркнуты, бывало редко. А в нынешнем сезоне старт превращается в отдельное шоу уже третью гонку подряд. Благодарить надо команду Mercedes, которая великолепно приспособила свои машины к быстрому прохождению дистанции гонки, но вот добиться приличных стартов в условиях нового технического регламента у нее пока не получается. Ведь и в Мельбурне, и в Шанхае гонщики Mercedes Джордж Рассел и Кими Антонелли занимали первые два места на стартовом поле. Но стоило погаснуть огням, они тут же их теряли, уступая двум Ferrari. И дело не в их неспособности вовремя нажать на педаль. Например, в Судзуке Антонелли, как и в Шанхае, стартовавший с первого места, отреагировал на «светофор» ничуть не позже конкурентов. Но вот такой уж русский характер у его немецкой машины — долго запрягает, но быстро едет.

В итоге итальянец потерял сразу пять позиций. Откатился назад и Рассел. Однако на этот раз лидерство Mercedes подвергли сомнению не только, уже по привычке, гонщики «Скудерии» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. Лидером вообще оказался начинавший третьим Оскар Пиастри, а его напарник по McLaren и действующий чемпион мира Ландо Норрис поднялся с пятого на третье место. И это вполне могло оказаться решающим эпизодом уикенда. Но не оказалось.

Отличие японского от двух предыдущих этапов сезона заключалось в том, что если в Австралии и Китае гонщики Mercedes спокойно возвращали утраченные позиции, то тут с этим возникли сложности.

Еще бы — прилично ехали уже не только Ferrari, но и отвратительно начавшая сезон McLaren: в первой гонке из двух машин чемпионской команды финишировала одна, во второй ни одна даже на старт выйти не сумела. А тут Пиастри и лидировал, а когда его все-таки обогнал Рассел, успешно контратаковал. Все указывало на то, что пойдет настоящая битва за победу. И не только с участием Пиастри и Рассела.

Все испортил интересный инцидент, случившийся ближе к середине гонки. В скоростном повороте Франко Колапинто на Alpine, шедший перед Оливером Берманом (Haas), неожиданно резко замедлился. Берман увернулся от столкновения, но его вынесло с трассы и ударило об отбойник. Машину британец покинул прихрамывая (обследование показало, что перелома нет). Вообще-то беспричинное замедление чрезвычайно опасно. За такое судьи явно не похвалят. Но в воскресенье они как-то очень быстро сообщили, что все в порядке и никакого расследования не будет. У судей есть доступ к телеметрии машин. Они видят, какие действия предпринимал гонщик в каждый момент времени. Значит, вины Колапинто в случившемся не было. И можно предположить, что это не он намеренно замедлился, а машина, истощив аккумуляторы, не позволяла ехать быстрее. Перед стартом сезона многие гонщики предупреждали, что что-то подобное непременно случится и это может очень плохо закончиться. Но пока Международная автомобильная федерация не спешит вносить коррективы в правила.

Авария Бермана привела к появлению на трассе машины безопасности. Случилось это почти сразу после того, как и Рассел, и Пиастри, и Леклер провели свои пит-стопы.

А вот Антонелли повезло: за новыми покрышками он нырнул уже под желтыми флагами и, за счет того, что весь пелотон ехал не в боевом режиме, оказался впереди, вернув себе лидерство. Свой второй шанс итальянец уже не упустил. Он его использовал по полной программе и в итоге привез Пиастри почти 14 секунд отрыва, хотя и признал потом, что с пит-стопом ему повезло. Следом с небольшим отставанием финишировал Леклер, и только на четвертом месте — Рассел. Не самая удачная гонка для человека, которого до старта сезона называли главным претендентом на титул. Да и сомнения относительно его статуса первого номера в Mercedes уже начинают появляться. Ведь теперь не он, а Антонелли, выдавший две победы за два этапа, возглавляет первенство. К слову, 19-летний итальянец — самый молодой лидер чемпионата в истории. Впрочем, босс Mercedes Тото Вольф поспешил вывести Рассела из-под удара, отметив, что в конце гонки он вынужден был сбавить темп из-за неполадки с программным обеспечением.

Чемпионат мира уходит на незапланированный перерыв из-за отмены ввиду событий на Ближнем Востоке намечавшихся на апрель гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии. Так что следующий этап состоится только 3 мая в Майами. У команд есть много времени, чтобы провести работу над ошибками.

Александр Петров