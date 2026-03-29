В СПЧ заявили о высокой вероятности восстановления работы Telegram в России

Есть высокая вероятность, что команда Telegram договорится с российскими властями и работа мессенджера на территории России будет восстановлена. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов.

Александр Ионов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Ионов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей страны»,— сказал Александр Ионов. Он отметил, что команда Telegram обсуждает требования, которые российские власти выдвинули к мессенджеру.

Член СПЧ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева прокомментировала в своем Telegram-канале слова Александра Ионова. «Хорошо, когда есть разные мессенджеры и есть выбор. Любопытный научный факт: именно отсутствие выбора порождает больше всего тревог и недовольств, а также приводит к деградации общества. И наоборот»,— написала госпожа Меркачева.

В августе 2025 года Роскомнадзор (РКН) ограничил звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). В ведомстве заявили, что сервисы применяют для вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Уже в феврале 2026 года в РКН сообщили, что вводят против мессенджера последовательные ограничения за отказ выполнять требования российского законодательства.

Среди ключевых факторов для работы интернет-ресурсов в России ведомство назвало размещение серверов в РФ, безопасность персональных данных, защиту граждан от мошенничества, а также создание условий для пресечения экстремизма и терроризма. В отношении сервисов, которые систематически игнорируют российские законы, будут вводиться последовательные ограничения, заявили в РКН.