Форум труда, Жилищный конгресс, РМЭФ и «Логистика-2026» от «Ъ Северо-Запад»

Объекты недвижимости для инвестиций, оптимизация маркетингового бюджета, взаимодействие с медиабизнесом, психология потребления — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

8–10 апреля состоится X Санкт-Петербургский Международный форум труда. В программе аналитика, кейсы, экспертные комментарии и прогнозы — все самое актуальное, что формирует современную повестку в сферах регулирования рынка труда и развития человеческого капитала. 9 и 10 апреля в КВЦ «Экспофорум» в рамках выставки «КУБ ЭКСПО» и Санкт-Петербургского международного форума труда в Центре деловых контактов состоятся День охраны труда и День управления персоналом — масштабные деловые мероприятия в формате бизнес-встреч для специалистов в области кадровой политики и безопасности труда.

В рамках форума «Всероссийский жилищный конгресс» пройдет с 13 по 17 апреля в КВЦ «Экспофорум». 2026 год станет для Жилищного конгресса юбилейным — мероприятию исполнится 20 лет. За эти годы из однодневного мероприятия на несколько сотен участников он стал ведущей площадкой в сфере недвижимости страны, ключевым событием для встреч и обмена опытом между профессионалами pынкa.

Креативная направленность грядущего форума — «Конгресс — это лидерство». Способность вести за собой людей для достижения цели — важнейшая черта любого руководителя. Умение построить вокруг себя команду, вдохновить коллектив, эффективно выстраивать связи, управлять бизнесом и стратегически мыслить — важнейшее качество любого профессионала рынка недвижимости. На конгрессе выступят свыше 800 спикеров — экспертов и практиков рынка. Планируется порядка 350 мероприятий разного формата. Тематику конгресса поддержат выступления приглашенных звезд.

С 14 по 16 апреля в КВЦ «Экспофорум» пройдет 32-я международная строительная выставка «ИнтерСтройЭкспо. Строительство. Дизайн. Реставрация». Выставка традиционно открывает строительный сезон в Северо-Западном федеральном округе и объединяет ключевых участников рынка — производителей строительных и отделочных материалов, поставщиков оборудования, девелоперов, проектировщиков и архитекторов. В 2026 году в экспозиции будут представлены компании из России, Китая, Беларуси и Казахстана, демонстрирующие решения для строительства, ремонта, дизайна и реставрации, инженерное и лифтовое оборудование.

Деловая программа охватывает актуальные вопросы отрасли, от цифровизации и применения BIM-технологий до развития рынка индивидуального жилищного строительства и современных закупочных практик. Впервые в рамках выставки пройдет серия практических мастер-классов для специалистов строительно-отделочной отрасли, ориентированная на демонстрацию материалов и технологий в работе.

15 апреля начинается первая из цикла встреч бизнес-клубов Петербурга под эгидой «Коммерсантъ Северо-Запад». Она пройдет в ресторане бутик-отеля «Автор» в формате интеллектуальной игры с обладателем «Хрустальной совы» Алексеем Блиновым и будет посвящена теме купечества.

С 22 по 24 апреля в КВЦ «Экспофорум» состоится Российский международный энергетический форум (РМЭФ). Конгрессная программа будет включать семь тематических направлений.

Ключевым событием станет пленарное заседание «Развитие энергетики в 2026–2031 гг.: как достичь баланса?». Представители власти, бизнеса и отраслевого сообщества обсудят основные векторы развития энергетического сектора. В центре внимания окажется поиск оптимальных решений по обеспечению доступности тарифов для населения при сохранении экономической устойчивости энергетического сектора. Особое внимание будет уделено вопросу технологических решений и подходов для обеспечения баланса между инновациями и надежностью, а также сочетанию традиционных и возобновляемых источников энергии с учетом региональных факторов и потребностей энергетической системы.

Впервые для участников РМЭФ подготовлена насыщенная конкурсная программа по двум направлениям: конкурс «Лучший проект среди экспонентов выставки "Энергетика и электротехника"» и чемпионат «Самый успешный цифровой проект в энергетике».

23 апреля «Коммерсантъ Северо-Запад» проведет форум «Логистика-2026. Стратегии развития в эпоху трансформаций». Ключевой фокус мероприятия — поиск практических решений для двух взаимосвязанных контуров: морского и наземного.

В рамках трека «Морская логистика» будет проведен всесторонний анализ потенциала Северо-Западного региона как основы для нового логистического каркаса страны. Участники обсудят, как судостроительный кластер СЗФО может стать драйвером технологического суверенитета, обеспечивая флот для ключевых проектов. Отдельное внимание будет уделено развитию портовой инфраструктуры.

Параллельно в треке «Наземная логистика» фокус сместится на переход к модели «Логистика как услуга», вопросу кибербезопасности данных и современных методов хеджирования логистических и финансовых рисков.

25–26 апреля состоится 35-я Международная выставка «Строим дом» — важное традиционное событие, проходящее два раза в год, весной и осенью. Выставку посещают будущие домовладельцы, застройщики, архитекторы и инвесторы, которые уже готовы к покупке и ищут решения, а владельцы загородных домов приходят на нее с задачами по реновации или благоустройству.

В деловой программе — семинары от известных архитекторов, строителей, дизайнеров, инвесторов; презентации новинок и технологических решений; обучающие мастер-классы по использованию материалов от производителей.

28–29 апреля КВЦ «Экспофорум» станет точкой притяжения для индустрии гостеприимства: на площадке «ХоРеКа ПРО Бизнес» встретятся руководители отелей и ресторанов, заказчики, поставщики, отраслевые эксперты и профессионалы рынка. В 2025 году «ХоРеКа ПРО Бизнес» за один день собрал на площадке ведущие гостиничные марки и ресторанные группы: Lotte Hotel, Astoria, Hilton, Crowne Plaza, Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, Domina, Radisson, «ПхалиХинкали», «Хачо и Пури», Dostaевский, проекты Арама Мнацаканова, «Токио Сити» и десятки других компаний. В 2026 году формат расширяется до двух дней, чтобы участники могли провести больше индивидуальных встреч и глубже погрузиться в деловую программу.

Подготовила Светлана Куликова