Росавиация сняла ограничения на полеты в Калининград

Временные ограничения на маршрутах воздушного движения для выполнения рейсов в Калининград и обратно отменены. Об этом сообщили в Росавиации.

Кроме того, снят запрет на работу аэропорта Пскова, а также аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Напомним, ранее Пулково принимало и отправляло рейсы только по согласованию с авиационными властями.

В Росавиации пояснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. После их отмены авиасообщение с Калининградом и работа воздушных гаваней возобновлены в штатном режиме.