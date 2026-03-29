Школьные выпускные чудесные

Родители соревнуются в скорости бронирований выпускных для четвероклассников. Такой праздник — один из трендов последних лет. Практически все бюджетные варианты в столице распроданы еще зимой. Похожая ситуация и с локациями для старшеклассников. Во сколько обойдется прощание со школой? И что предлагают на рынке?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Чтобы потом не было мучительно больно, о прощальной вечеринке, пусть это и четвертый класс, нужно было позаботиться заранее. Разумеется, переживать следует не только о ее формате. Помимо переговоров с ивент-агентствами, лофтами и аниматорами, требуется многоуровневая дипломатия внутри класса. То, что симпатично одним родителям, может оказаться за пределами вкусовых предпочтений других или классного руководителя.

Сейчас еще есть время зарезервировать места на первые дни лета, а вот каждый уикенд последнего весеннего месяца давно занят. Такая ситуация типична, пояснил организатор игрового шоу «Два дивана» Павел Жирнов (выпускные делают в формате YouTube-подкастов, и замедления они не любят):

«Наверное, выпускные — это один из самых сложных для бронирования вариантов: выходные мая уже заняты все. Пятичасовое мероприятие обойдется в 97,5 тыс. руб. Есть и дополнительные услуги — сфотографировать игру, отснять ее видео, смонтировать рилсы».

Лазерные клубы, скалодромы, квесты — это для младших. Со старшим сложнее: прогулка на яхте, выезд за город, модный ведущий. По данным Mash, с середины марта родительские комитеты начали сборы: в Подмосковье просят 15-30 тыс. руб., в Москве — от 45 тыс. руб. Это касается услуг «под ключ». При этом сам формат определяют еще осенью. Тогда же резервируют площадку.

В конце концов, родители и сами не прочь впасть в детство. Уникальная возможность оплачивается отдельно и с дисконтом около 5 тыс. руб. за место. А если не опоздать и пригласить кавер-группу, то оторвутся все, уверен основатель Event Music Partners Евгений Бессонов:

«Бронировать дату за месяц уже поздно. Программа, которая включает выступление кавер-группы, измерима по самому шоу с корпоративами или свадьбами: много киловатт звука, огромные экраны. Выступление музыкантов выше среднего уровня обойдутся в 180-250 тыс. руб. Очень заходят композиции Андрея Губина, причем и взрослым тоже, и Леонида Агутина. Неплохой ведущий в среднем просит от 80 тыс. руб. в Москве. Инфлюенсер — от 100 тыс. руб. до нескольких миллионов».

Праздник праздником, но элемент неожиданности, свойственный таким мероприятиям, многие родители все-таки стараются устранить, признается основатель компании «Твой идеальный выпускной» Игорь Петрикас:

«В большинстве родители очень консервативные. Процентов 20% выступят, например, за формат выпускного на корабле с фуршетом, остальные ни за что на это не согласятся. В рамках индивидуального выпускного года три назад всё стоило 15-18 тыс. руб. Сейчас средняя по Москве — 25 тыс. руб. с человека. Что касается предпочтений, то Егор Крид и Ваня Дмитриенко — это два краша на текущий момент у детей. Кому-то и рэпер Big Baby Tape нравится. Ученики физмат-классов чаще рок любят».

Активностей много: с учетом нарядов, приглашений, бронирований в 2025-м, по подсчетам Superjob, общие расходы на школьный выпускной составляли от 30 тыс. руб. до 80 тыс. руб. на человека. Время подводить статистику этого года впереди, а вот время забронировать правильный вариант уходит в эту самую минуту.

Станислав Крючков