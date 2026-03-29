Такой альянс нам не нужен

Политолог Игорь Зевелев

Фото: Фото из личного архива Политолог Игорь Зевелев

Внешняя политика Дональда Трампа — не отклонение, а новая норма, которая не исчезнет с его уходом. За внешней хаотичностью стоит вполне цельное мировоззрение, набирающее силу повсеместно: популизм и национализм, подтачивающие старые институты — как внутри стран, так и на международной арене.

Наиболее откровенно этот сдвиг проявился в отношении Трампа к европейским союзникам. Именно здесь происходит демонтаж того консенсуса, на котором держалась американская политика последние 80 лет. И республиканцы, и демократы исходили из простой идеи: альянсы, прежде всего НАТО, это главный источник силы и влияния США. Этот консенсус разрушен.

Трамп не просто скептически относится к альянсам — он их обесценивает. Реакция на отказ союзников поддержать военные действия США и Израиля против Ирана стала показательной.

В социальной сети Truth Social, которую он сам и создал, Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» и обвинил союзников в трусости. «Все с нами согласны, но не хотят помогать. И мы, как Соединенные Штаты, должны это помнить, потому что считаем это довольно шокирующим»,— сказал президент. Формула предельно ясна: союзники не помогают, значит, они не союзники.

При этом Вашингтон не выходит из НАТО, хлопая дверью. Происходит куда более показательный процесс — тихий демонтаж. США шаг за шагом отходят от союза, который сами же и создали. Сигналы накапливаются: от резких политических заявлений и пропущенных встреч союзников до планов по сокращению американского присутствия в структурах альянса. Это уже не риторика, а линия поведения.

Даже там, где администрация вынуждена отступать под давлением Конгресса, как в случае с отказом от быстрого сокращения войск в Европе, она меняет тактику, но не цель. Запрет на снижение численности американских сил ниже 76 тыс. лишь замедлил процесс. Суть осталась прежней: переложить ответственность на Европу.

Ключевой элемент этой стратегии — фактический отказ от управления альянсом. Администрация Трампа продолжает в кулуарном режиме продавливать реформу интегрированной системы военного командования НАТО. Все три оперативных командных центра НАТО скоро окажутся под руководством европейцев, что станет еще одним шагом к реализации подхода администрации Трампа. Если США перестают занимать ключевые позиции в структурах НАТО, это означает не просто реформу, а фактический выход из повседневного руководства. Вашингтон уже сейчас готовится отойти от руководства ключевыми процессами — формированием сил и оборонным планированием, продвигая более широкую цель: к 2027 году превратить НАТО в структуру с европейским командованием. В перспективе это будет уже другая организация — формально та же, но по сути иная.

Трамп в этом смысле не исключение, а выражение более широкого общественного сдвига.

Американцы устали от роли гаранта чужой безопасности, которую играл Вашингтон. Неудачные войны на Ближнем Востоке, растущий долг и внутренняя повестка сделали идею «защиты союзников» политически токсичной.

Это не изоляционизм. Удар по Ирану показывает обратное. Речь о другом: США больше не хотят быть связаны обязательствами. Альянсы, договоренности, институты — все, что ограничивает свободу действий, воспринимается как обуза. В этом и заключается новая логика: лидерство без обязательств. Но это уже не лидерство в прежнем смысле и не тот союз, к которому привыкли по обе стороны Атлантики.