Чернышенко поздравил Олимпийский комитет России со 115-летием

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил Олимпийский комитет страны со 115-летним юбилеем. Организация ведет свою историю с 1911 года, когда она была учреждена 16 марта (29 марта по новому стилю) в Санкт-Петербурге.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

В своем поздравлении господин Чернышенко отметил, что ОКР продолжает заложенные традиции, защищает права российских спортсменов и создает условия для их подготовки. За всю историю в копилке отечественного спорта насчитывается 2006 олимпийских наград, что стало результатом упорства нескольких поколений атлетов. За каждой медалью, подчеркнул вице-премьер, стоит уникальная история твердости духа и силы воли.

На зимних Олимпийских играх в Италии, проходивших с 6 по 22 февраля, Россию представляли 13 спортсменов, которые завоевали одну серебряную медаль — в ски-альпинизме ее взял Никита Филиппов. На Паралимпиаде (6–15 марта) сборная России впервые с 2014 года выступала с флагом и гимном. Шесть российских паралимпийцев принесли команде третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.