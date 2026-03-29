Росавиация предупредила о корректировках рейсов в Калининграде

Росавиация сообщила о возможных корректировках в расписании рейсов в калининградском аэропорту Храброво. Эти изменения связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области.

В ведомстве пояснили, что ограничения уменьшили возможности использования маршрутов воздушного движения для полетов из Калининграда и обратно. Поэтому пассажирам рекомендуется уточнять точное расписание рейсов на онлайн-табло аэропорта Храброво.

Также в Росавиации отметили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В ночь на 29 марта временные ограничения вводились сразу в 12 российских аэропортах, включая Ульяновск, Саратов, Псков, Пензу, Калугу, Домодедово, Внуково, Краснодар, Самару, Санкт-Петербург, Казань и Жуковский.