КСИР подтвердил удары по алюминиевым заводам в ОАЭ и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о ракетно-беспилотных атаках на два алюминиевых предприятия в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне. В сообщении иранских военных уточняется, что цели были связаны с военной и аэрокосмической промышленностью США в регионе. Удары нанесены по заводу EMAL (входит в корпорацию EGA) в ОАЭ и заводу ALBA в Бахрейне.

Обе компании подтвердили факт нападения. По данным бахрейнской ALBA, в результате атаки пострадали двое сотрудников. На предприятии оценивают масштаб причиненного ущерба. Алюминиевый завод Al Taweelah (EGA) в ОАЭ также сообщил о повреждениях, несколько работников получили ранения, их жизни ничего не угрожает.

Атаки стали продолжением ответных действий Тегерана на военную операцию США и Израиля, начавшуюся 28 февраля. Иран ранее наносил удары по американским военным объектам в странах Персидского залива, а также по израильской территории. Эскалация привела к фактической блокаде Ормузского пролива и росту мировых цен на энергоносители.