В тюменском селе Исетское сняли карантин по бешенству животных
В тюменском селе Исетское Исетского муниципального округа власти сняли карантин по бешенству животных с 29 марта, сообщили в информационном центре областного правительства.
Напомним, ограничительные мероприятия были введены 29 января 2026 года.
Ранее карантин был введен в селе Большое Сорокино, деревнях Сладчанка и Чирки Казанского района, в селе Сосновка Заводоуковского района, в селе Масали Упоровского района, в селе Киева Ялуторовского района, в поселке Богандинский и других населенных пунктах.