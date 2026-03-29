В тюменском селе Исетское сняли карантин по бешенству животных

В тюменском селе Исетское Исетского муниципального округа власти сняли карантин по бешенству животных с 29 марта, сообщили в информационном центре областного правительства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, ограничительные мероприятия были введены 29 января 2026 года.

Ранее карантин был введен в селе Большое Сорокино, деревнях Сладчанка и Чирки Казанского района, в селе Сосновка Заводоуковского района, в селе Масали Упоровского района, в селе Киева Ялуторовского района, в поселке Богандинский и других населенных пунктах.

Алексей Буров

