Власти начали полную эвакуацию села в Дагестане, где подтопило 468 домов

В селе Адильотар в Хасавюртовском районе Дагестана подтопило 468 домов. Местные власти начали полную эвакуацию населенного пункта. Людей вывозят на «Уралах» и КАМАЗах, сообщил глава района врио главы района Багаутдин Мамаев. Видео с его речью выложила пресс-служба администрации муниципального округа.

В Адильотаре, где, по данным на 2021 год живет больше 1,5 тыс. человек,— наиболее сложная обстановка среди населенных пунктов района, которые пострадали от наводнения, заявил господин Мамаев. Для эвакуированных развернули несколько пунктов временного размещения, но сейчас они все пустуют, добавил он. «Гражданское население не захотело. В основной массе они все уезжают к ближайшим родственникам»,— заявил руководитель района.

Дагестан столкнулся с сильнейшим за столетие наводнением, спровоцированным аномальными ливнями, которые начались 27 марта. Стихия привела к разрушению мостов, затоплению жилых домов и массовым авариям на электросетях. На пике более 500 тыс. человек остались без света, заявлял глава Дагестана Сергей Меликов. До понедельника в Махачкале ввели режим ЧС, в регионе — режим повышенной готовности.