«Зенит» одержал победу над «Кайратом» в товарищеском матче

В субботу, 28 марта, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоялся товарищеский матч Winline Суперсерии, в котором ФК «Зенит» встретился с казахстанским «Кайратом» . Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0, оба гола были забиты в первом тайме. Отличились Нино и Александр Соболев. Соперник петербуржцев — действующий чемпион Казахстана, который в прошлом году дебютировал в общем этапе Лиги чемпионов .

Главным событием матча для «Зенита» стал дебют в стартовом составе молодого вратаря Богдана Москвичева. Накануне игры 22-летний голкипер поделился ожиданиями, отметив, что матч с «Кайратом» — хорошая возможность проявить себя. В итоге Москвичёв провел на поле первый тайм, оставив свои ворота в неприкосновенности. Ряд лидеров петербургской команды, включая полузащитника Вендела и нападающего Джона Дурана, получили отдых по согласованию с тренерским штабом .

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что «Кайрат» прибыл в Петербург с большим опозданием из-за закрытия аэропорта «Пулково».