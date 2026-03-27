ФК «Кайрат» прилетит сегодня в Петербург с большим опозданием

Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» не смог прилететь в Петербург на товарищеский матч с «Зенитом» из-за объявленной в городе и Ленобласти опасности атаки БПЛА. Рейс из Алматы, на котором находились игроки, перенаправили в Москву, так как в Пулково ввели ограничение на отправку и прием самолетов.

Планировалось, что казахстанские футболисты приземлятся в Санкт-Петербурге в ночь с четверга 26 марта на пятницу 27 марта. Теперь из столицы до города на Неве команда будет добираться на автобусе, написал «Чемпионат.ру».

Ожидается, что в Санкт-Петербург «Кайрат» прибудет сегодня, 27 марта, в 16:00. Матч клуба с «Зенитом» запланирован на субботу.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что опасность БПЛА в Ленинградской области была объявлена уже третий раз за день.