Безработных записали в террористы

Военный суд в Москве приговорил двух фигурантов уголовного дела о поджоге кабины ремонтного вагона к 16 и 15 годам. Действия подсудимых были квалифицированы следствием как теракт, совершенный в интересах Украины. «РЖДстрой» был нанесен ущерб более 5 млн руб. ФСБ, проводившая экспертизы по делу, не усмотрела у фигурантов террористических мотивов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд приговорил гражданина Белоруссии 20-летнего Илью Алешкевича и жителя Владимирской области 20-летнего Антона Бакланова к 16 и 15 годам колонии соответственно. Им вменяли теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

По материалам дела фигуранты нуждались в быстром заработке и в поисках работы наткнулись в мессенджере Telegram на лицо, «поддерживающее Украину». Этот человек, как говорится в обвинительном заключении, предложил им за 120 тыс. руб. поджечь автомотрису (специальный железнодорожный вагон) на станции Быково в Московской области. В районе железнодорожной станции Отдых в гаражном кооперативе фигуранты слили из «Газели» бензин.

Прибыв на место стоянки локомотива, говорится в деле, Алешкевич залез на автомотрису и разбил стекло, после чего вылил содержимое канистры внутрь кабины, а затем поджег.

Бакланов вел видеосъемку на свой телефон и наблюдал за обстановкой. Видео было отправлено куратору как отчет о выполненном задании. После выполнения задания Алешкевичу поступило всего $26 (1,3 тыс. руб.). Имуществу АО «РЖДстрой», признанного по делу потерпевшей стороной, был нанесен ущерб на сумму 5,8 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено 18 ноября 2024 года СО ЛУ МВД России на станции Москва-Рязанская по признакам совершения теракта. Также следователи рассматривали возможность переквалификации происшедшего на ст. 281 УК РФ (диверсия) и, соответственно, передали дело в ФСБ, которая расследует дела такой направленности. Чекисты после ознакомления с материалами дела пришли к выводу, что обвинение в теракте или диверсии «своего подтверждения в части целей и мотивов обвиняемых не нашло», и действия Алешкевича и Бакланова, «введенных в заблуждение неустановленными лицами», надо квалифицировать как приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ), за которое им грозило максимально до года лишения свободы.

Затем 4 июня 2025 года дело было передано через прокуратуру обратно в МВД, где его продолжили расследовать по статье о теракте.

Адвокаты Алена Савельева и Геворг Алексанян настаивали, что у их подзащитных отсутствовал умысел на дестабилизацию деятельности органов власти либо устрашение населения. Поджог был совершен глубокой ночью в парке отстоя на тупиковом пути вдали от людей, и само возгорание произошло внутри кабины (сгорело правое сидение), а не со стороны топливных баков. Пожар потушили за восемь минут, никто из находившихся рядом не был напуган.

В материалах дела слово «Украина» встречается лишь в процессуальных документах самого следователя, но отсутствует в показаниях, переписках и даже в позиции сотрудников ФСБ. Экспертизы по делу должным образом не проводились, указали адвокаты.

«Два парня 2005 и 2006 годов рождения, один из детдома, жил на улице, второй ушел из дома в 17 лет, родители им не интересовались. Решили быстро заработать денег, чтобы оплатить жилье. Один из них искал в интернете работу и вбил “работа спортиком”, нашел ссылку на работу в Telegram и написал туда (кстати, этот аккаунт до сих пор активен). Ему предложили поджечь кабину ремонтного вагона, представились ремонтной компанией, которым это выгодно. Но следствие и суд не стали проверять эту версию»,— изложила свое видение ситуации “Ъ” адвокат Савельева.

В ходе прений представитель гособвинения просил приговорить фигурантов к 16 и 15 годам колонии соответственно. Судья Юрий Массин назначил подсудимым именно такие сроки.

«Суд вынес приговор, основанный на фантазиях следователей линейного управления МВД на станции Москва-Рязанская о некоем украинском следе, целях и мотивах моего подзащитного. Из бездомного парня из детского дома, который лишь хотел заработать на жизнь, да, безусловно, далеко не самым правильным образом, сделали террориста, который поджогом кабины машиниста ночью хотел расшатать весь государственный строй России. Этот приговор останется на их совести»,— заявил адвокат Алексанян.

Ефим Брянцев