Силы ПВО сбили над Россией 26 беспилотников

Силы противовоздушной обороны с 11.00 до 20.00 мск сбили 26 беспилотников ВСУ над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над Белгородской, Курской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех пострадавших при налете БПЛА на регион. В Шебекино пострадала супружеская пара, в Шебекинском округе — два бойца «Орлана». В других районах области от ударов дронов были повреждены частные дома, социальные объекты и автомобили. Власти других регионов не сообщали о раненых и повреждениях на земле.