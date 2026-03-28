Четыре человека пострадали при ударах БПЛА по Белгородской области

Семейная пара и два бойца подразделения «Орлан» пострадали при ударах беспилотников ВСУ по Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, удары пришлись на Шебекино и его округ.

В Шебекино FPV-дрон взорвался во дворе частного дома. Женщина получила касательное осколочное ранение спины, ее госпитализировали в больницу № 2 в Белгороде. У мужчины диагностировали баротравму. Медики оказали ему помощь на месте. В доме повреждены кровля, остекление и навес.

Бойцы «Орлана» получили ранения в Шебекинском округе при выполнении боевых задач. Одного из них с минно-взрывной травмой госпитализировали во вторую белгородскую больницу. Второму бойцу с баротравмой оказали помощь на месте.

Господин Гладков также сообщил об ударах БПЛА по Грайворону и округу, а также по селу Бессоновка. Повреждения получили частные дома, социальные объекты, автомобили и трактор. В городе Шебекино беспилотник также ударил по машине, после чего она загорелась. Без электричества частично остаются жители села Мешковое и хутора Стадников. Аварийные бригады будут восстанавливать сети после согласования с Минобороны России, отметил глава области.