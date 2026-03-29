Отходы познаются в суде

Как стало известно “Ъ”, прокуратурой Иркутской области утверждено обвинительное заключение по скандальному уголовному делу о взятках и махинациях на Иркутском авиационном заводе. В ходе следствия уголовное преследование одного из фигурантов было прекращено, так как он получил медаль «За отвагу» на СВО, а двоих следствие признало номиналами, заменив новыми фигурантами. Об отсутствии самого состава преступления в деле свидетельствовали представленные защитой экспертизы и заключения, в том числе из юридического университета им. О. Е. Кутафина. Однако надзор они не убедили.

Один из цехов Иркутского авиационного завода

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Один из цехов Иркутского авиационного завода

Согласно фабуле дела, в 2022 году между Иркутским авиационным заводом (ИАЗ) и ООО «Юг-Утилизация» были заключены два контракта на уборку осадков из очистных сооружений предприятия и их утилизацию на сумму 26 млн руб. Из них, как полагают в СУ СКР, исполнители откатили 10% начальнику отдела охраны окружающей среды ИАЗ Александру Трынову и его заместителю Сергею Кузнецову, которым следователи инкриминировали получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Посредником (ст. 291.1 УК РФ) при ее передаче выступал индивидуальный предприниматель Константин Кузихин.

Кроме того, по версии следствия, в действиях представителей «Юг-Утилизации» усматривается мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), поскольку, собрав отходы, компания вывезла их на не предназначенные для этого места.

Обвиняемыми из «Юг-Утилизации» с начала расследования выступали учредитель компании Виктор Фролов и ее гендиректор Александр Дубачев, которым инкриминировались дача взятки и мошенничество (ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако в конце 2025 года следователь СУ СКР переквалифицировал их действия на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ). Срок давности по этому преступлению уже истек. Новыми же обвиняемыми стали менеджер Евгений Толкачев и юрист компании Кирилл Шадрин, которых следствие назвало фактическими руководителями «Юг-Утилизации» вместо Дубачева и Фролова, указав, что последние являлись гендиректором и учредителем лишь номинально. При этом ранее Александр Дубачев был осужден за хищение средств ООО «Индустрия фитнеса», директором которого являлся.

Помимо новых обвиняемых перед судом предстанут начальник отдела окружающей среды ИАЗ Александр Трынов и индивидуальный предприниматель Константин Кузихин.

Заместителю Трынова Сергею Кузнецову уголовного преследования удалось избежать: еще в начале расследования он подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО, где был отмечен медалью «За отвагу», в связи с чем освобожден от уголовной ответственности.

Как ранее сообщал “Ъ”, адвокаты фигурантов направляли в Генпрокуратуру жалобы о незаконности обвинений и необоснованности прекращения уголовного преследования в отношении Дубачева и Фролова, принимавших все управленческие и финансовые решения в «Юг-Утилизации». Об этом, в частности, согласно сведениям из Единой информационной системы закупок, свидетельствует выполнение обществом в период их деятельности 95 контрактов, в том числе государственных.

Также в подтверждение своих доводов защитой представлялись заключения экспертных и государственных научных учреждений, в том числе Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина, ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ», согласно выводам которых отходы производства с территории завода фактически были вывезены и утилизированы, следовательно, действия компании не могут квалифицироваться как преступление против собственности (мошенничество) и свидетельствуют об отсутствии имущественного ущерба, причиненного заказчику.

Более того, согласно заключению специалиста-эколога (имеется в распоряжении “Ъ”), данные отходы являются малоопасными и могут быть обезврежены просто в результате смешивания с землей и захоронения.

В Росприроднадзор и ФАС с жалобами на качество работ «Юг-Утилизации» никто не обращался.

В свою очередь, Трынов и Кузнецов контроль за переработкой отходов не осуществляли и фактически должностными лицами по закону не являлись, а значит, квалификация их действий как получение взятки (ст. 290 УК РФ) является ошибочной, полагает защита.

Кроме того, адвокаты отмечают, что обвинение Шадрину было предъявлено заочно, без «надлежащего вызова», что помешало ему представить аргументы в свою защиту. При этом выводы о его причастности к незаконным действиям построены на показаниях Дубачева и Фролова, неоднократно менявших свои версии в зависимости от позиции следствия.

ИАЗ же «потерпевшим» себя от действий «Юг-Утилизации» никогда не считал, а дело о мошенничестве не может расследоваться без потерпевшей стороны. Теперь оценку выводам следствия и прокуратуры даст Ленинский райсуд Иркутска.

Николай Сергеев