Ученые не поверили в иркутские взятки

Как стало известно “Ъ”, в СУ СКР по Иркутской области завершено расследование скандального уголовного дела о взятках и махинациях на Иркутском авиационном заводе. Уголовное преследование одного из его фигурантов было прекращено, так как он получил медаль «За отвагу» на СВО, а двоих следствие признало номиналами, заменив новыми обвиняемыми. Между тем защита получила заключения известных ученых-правоведов, в том числе из Юридического университета им. О. Е. Кутафина, о том, что в данном деле нет состава преступления. Теперь особенностям дальневосточного расследования дадут оценку прокуроры.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

По версии следствия, в 2022 году между Иркутским авиационным заводом (ИАЗ) и ООО «Юг-Утилизация» были заключены два контракта на уборку осадков из очистных сооружений предприятия и их утилизацию на сумму 26 млн руб. Из них, полагают в СУ СКР, исполнители откатили 10% начальнику отдела охраны окружающей среды ИАЗ Александру Трынову и его заместителю Сергею Кузнецову, которым следователи инкриминировали получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Посредником (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) при ее передаче выступал индивидуальный предприниматель Константин Кузихин. Кроме того, по версии следствия, в действиях представителей «Юг-Утилизации» усматривается мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), поскольку, собрав отходы, должным образом компания их не утилизировала, выгрузив на непредназначенных для этого земельных участках.

Фигурантами со стороны «Юг-Утилизации» следствием с самого начала были определены учредитель компании Виктор Фролов и ее гендиректор Александр Дубачев, которым были предъявлены обвинения в даче взятки и мошенничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако в конце 2025 года их действия переквалифицированы на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ), а уголовное преследование по ранее выдвинутым обвинениям прекращено.

При этом новыми обвиняемыми по делу стали менеджер Евгений Толкачев и юрист компании Кирилл Шадрин, которым следствие инкриминировало и фактическое руководство «Юг-Утилизацией» вместо господ Дубачева и Фролова, указав, что последние являлись гендиректором и учредителем лишь номинально.

Согласно позиции СКР, кроме новых обвиняемых перед судом должны будут предстать начальник отдела окружающей среды ИАЗ Александр Трынов и индивидуальный предприниматель Константин Кузихин.

Уголовное же преследование в отношении господина Кузнецова было прекращено: подписав контракт с Минобороны, он отправился на СВО, где был отмечен медалью «За отвагу».

Как ранее сообщал “Ъ”, адвокаты фигурантов направляли в Генпрокуратуру, надзирающую за следствием, жалобы о незаконности обвинений, ввиду того что все управленческие и финансовые решения в «Юг-Утилизации» в действительности принимали господа Дубачев и Фролов, что подтверждается финансовой и бухгалтерской документацией компании, а также их перепиской по электронной почте с сотрудниками предприятия. Защита указывала и на неверную оценку действий представителей «Юг-Утилизации» по выполнению контрактов как преступных, поскольку отходы производства с территории завода фактически были вывезены и утилизированы, а ущерб предприятию не причинен. При этом в обязанности представителей завода Трынова и Кузнецова не входил контроль за непосредственной утилизацией вывезенных отходов, а следовательно, и давать им взятку было не за что.

Доводы защиты подтвердили заключения ведущих государственных учреждений в области науки и права, которые 12 февраля поступили в Генпрокуратуру вместе с дополнительной жалобой и имеются в распоряжении “Ъ”.

Так, согласно научно-консультационному заключению Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, все этапы контрактов ООО «Юг-Утилизация» с ИАЗ, а именно зачистка отстойников очистных сооружений от осадка с его последующим вывозом и обезвреживанием, исполнены, следовательно, действия компании не могут квалифицироваться как преступление против собственности (мошенничество) и свидетельствуют об отсутствии имущественного ущерба, причиненного заказчику.

В соответствии с другим научным заключением — ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ» — сотрудники ИАЗ Трынов и Кузнецов не выполняли организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, должностными лицами по закону не являлись, а значит, квалификация их действий как получение взятки (ст. 290 УК РФ) также является ошибочной.

Еще одно заключение — АНО «Центральный научно-исследовательский институт судебной экспертизы» — свидетельствует о том, что документальные и бухгалтерские данные, подтверждающие участие обвиняемых Шадрина и Толкачева в управлении денежными средствами и финансово-хозяйственной деятельностью компании, отсутствуют.

Выводы независимых экспертов и научных сотрудников государственных учреждений по ряду принципиальных для уголовного дела вопросов полностью идут вразрез с позицией следствия, и надзор теперь должен решить, куда направлять материалы дела — в суд для рассмотрения по существу или возвращать на новое расследование.

