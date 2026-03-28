Глава Дагестана призвал бизнес не завышать цены на питьевую воду из-за непогоды

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал предпринимателей не завышать цены на бутилированную питьевую воду. Сейчас в республике нарушено водоснабжение из-за ливней и подтоплений. Господин Меликов обратился к бизнесу в Telegram-канале.

«Я бы хотел обратиться к тем коммерсантам, которые сегодня осуществляют продажу чистой питьевой воды, с тем чтобы напомнить им, что они тоже дагестанцы, и вдвое-втрое увеличивать цену на бутилированную питьевую воду — это недостойно тех людей, которые со всеми остальными должны сопереживать и помогать решать проблемы тем, кто от этого (от непогоды.— “Ъ”) пострадал»,— сказал господин Меликов в видеообращении.

Вице-премьер республики Манвел Мажонц сообщил, что воды нет в Махачкале, Хасавюрте, Дербенте, Избербаше. Жителям этих городов поставят питьевую воду. Для восстановления водоснабжения работают 52 бригады.

В управлении Роспотребнадзора по Дагестану призвали жителей не пить воду из-под крана — только кипяченую или бутилированную. Из-за подтоплений в регионе «временно повысилась мутность воды в источниках водоснабжения». Это может временно повлиять на ее качество.

В Махачкале введен режим ЧС из-за подтоплений городских территорий. В 132 населенных пунктах Дагестана прервано электроснабжение. Метеорологи не прогнозируют улучшения погодных условий до конца недели. По словам господина Мажонца, сети ремонтируют более 80 бригад. По состоянию на 18:51 мск, число обесточенных жителей уменьшилось на 200 тыс.