Матч воронежского «Факела» и «КАМАЗа» закончился со счетом 0:0

Воронежский «Факел» — единоличный лидер Первой лиги — в 26-м туре принимал дома «КАМАЗ» из Набережных Челнов, занимавший пятое место в турнирной таблице. Несмотря на преимущество хозяев поля, матч завершился нулевой ничьей. Встреча состоялась 28 марта на стадионе «Факел» в присутствии 9,1 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Факел» Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Первый тайм прошел в обоюдоострой борьбе, но голов не принес. Крайне опасный момент, который мог изменить весь ход встречи, произошел у ворот гостей уже на третьей минуте. Ильнур Альшин подал с левого края штрафной на линию вратарской, и защитник «КАМАЗа» Даниил Маругин едва не срезал мяч в свои ворота. Голкипер Евгений Замерец парировал в прыжке, а форвард воронежцев Белайди Пуси не был успешен на добивании. После этого в первой 45-минутке вступать в игру пришлось обоим вратарям, но «Факел» выглядел немного сильнее. «Стопроцентных» моментов команды не создали.

«Огнеопасные» продолжили наседать на «КАМАЗ» во второй половине встречи. Игра заметно набрала темп после выхода на поле Максима Турищева на 73-й минуте — одна за другой последовали острые атаки, завершавшиеся ударами, но Евгений Замерец продолжал выручать команду. «Холодным душем» для воронежцев стала вторая желтая карточка вышедшему на замену Никите Моцпану. Полузащитник «Факела» покинул поле, на котором провел немногим более 10 минут. Отсутствие одного игрока сказалось — «додавить» соперника «огнеопасные» не смогли. «КАМАЗ» также не реализовал свои редкие контратаки.

Теперь в копилке у воронежской команды 53 очка. Ближайшим преследователем остается московская «Родина» с 46 баллами. «КАМАЗ» благодаря набранному баллу поднялся на четвертое место, опередив костромской «Спартак».

На следующей неделе, 1 апреля, «Факел» сыграет с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Эта встреча должна была состояться в рамках 23-го тура, но была перенесена из-за погодных условий.

«Ъ-Черноземье» писал, что в предыдущем туре «Факел» потерпел первое с октября 2025 года поражение, уступив в гостях волгоградскому «Ротору». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Денис Данилов