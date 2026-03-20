Воронежский «Факел» прервал беспроигрышную серию, уступив «Ротору» в Волгограде
Футбольный клуб «Факел» потерпел первое поражение с октября 2025 года, уступив волгоградскому «Ротору» в гостевом матче 25-го тура Лиги PARI. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, сообщила пресс-служба ФК.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Единственный мяч на своем счету записал Абу-Саид Эльдарушев. Для воронежских «огнеопасных» это поражение стало первым за семь матчей. Несмотря на потерю очков, воронежцы сохранили лидерство в турнирной таблице с 52 очками. «Ротор» набрал 33 очка и поднялся на седьмое место.
