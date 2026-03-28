Колтон Энгельбрехт установил мировой рекорд в становой тяге

Южноафриканский пауэрлифтер Колтон Энгельбрехт побил рекорд в становой тяге. Его результат составил 520 кг с ремнями. Прежнее достижение — 470 кг — также принадлежало Энгельбрехту. Установить новое ему удалось на международном фестивале Siberian Power Show в Красноярске, генеральным партнером которого является букмекерская компания FONBET. В подарок представитель ЮАР получил памятный подарок — джерси с автографом Александра Овечкина.

Объявивший накануне о намерении соперничать с Энгельбрехтом 71-летний российский телеведущий, уринотерапевт, автор неакадемических трудов о методах оздоровления организма Геннадий Малахов также подошел к снаряду. Он взял вес 400 кг.

Siberian Power Show проходит в Красноярске в 11-й раз. Состязание завершится 29 марта. В нем принимают участие более 5 тыс. спортсменов из 20 стран и 60 российских регионов.

В программе Siberian Power Show представлены соревнования по бодибилдингу, пауэрлифтингу, силовому экстриму, боевым искусствам, воркауту и кроссфиту. На стенде FONBET можно получить эксклюзивный мерч, измерить свою силу, реакцию и встретиться с героями фестиваля.

Колтону Энгельбрехту 25 лет. В 2025 году на соревнованиях WPC Clash of Titans стал первым человеком, достигшим суммы (присед + жим лежа + становая тяга) в 1200 кг без поддерживающего снаряжения.

Арнольд Кабанов