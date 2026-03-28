Илья Малинин в третий раз подряд выиграл чемпионат мира по фигурному катанию

Американский фигурист Илья Малинин одержал победу на чемпионате мира, который проходит в Праге. За свое выступление он получил 329,40 (111,29 за короткую программу + 218,11 за произвольную) балла.

Второе место занял японец Юма Кагияма, который набрал 306,67 (93,80 + 212,87) балла. Его соотечественник Сюн Сато стал бронзовым призером. Он показал результат 288,54 (95,84 + 192,70 балла).

Илье Малинину 21 год. Он выигрывал чемпионат мира в 2024 и 2025 году. Также американец является трехкратным победителем финала Гран-при (2023–2025). На Олимпийских играх 2026 года фигурист взял золото в командном турнире, в личном занял восьмое место.

Таисия Орлова