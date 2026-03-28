Санкт-Петербург накрыло дымкой

Второй день в небе Санкт-Петербурга видна черная дымка. Жители некоторых районов жалуются на смог и запах гари. 27 марта МЧС разослало предупреждение об ухудшении экологической обстановки в городе в период с 28 марта по 30 марта.

В министерстве не уточнили, какие именно факторы к этому привели, говорит корреспондент “Ъ FM” в Санкт-Петербурге Андрей Кучеров:

«В городе наблюдается смог, сопровождающийся запахом гари и першением в горле. Дымка особенно заметна в Петроградском, Выборгском, Невском и Приморском районах, а также на Васильевском острове, в Кронштадте и Мурино. Индекс качества воздуха специалисты оценили как "плохой". Домашние датчики фиксируют превышение вредных частиц. Кроме того, накануне горожанам пришли СМС с предупреждением о неблагоприятных метеоусловиях, которые продлятся до ночи 30 марта. Причину смога власти официально не назвали, но предположительно он может быть связан с возгоранием в порте Усть-Луга».

Возможная причина возникновения черной дымки — атаки БПЛА, говорит телеведущий прогноза погоды на городском телеканале «78» Юрий Дормидонтов:

«Суббота — выходной, время отдыхать. Но, похоже, отдых не задается — появился запах гари. Говорят, всему виной дроны, хотя ничего явно аномального не наблюдается — ни резких изменений, ни ощутимого запаха. Тем не менее советуют спать с закрытой форточкой, чтобы ночью не затянуло вредный воздух.

Не припомню, чтобы раньше происходило что-то подобное. Похоже, это первый такой случай — и тревожный, если все подтвердится».

Качество воздуха в Санкт-Петербурге находится на среднем уровне, следует из данных сервиса IQAir. При этом, по словам местной жительницы Дианы, запах гари ощущается лишь в отдельных районах города:

«Я живу на севере города. Ночью с 27 марта на 28 марта чувствовался запах гари, но со вчерашнего дня, с 12:00, он полностью исчез, да и то не во всей квартире: если окна выходят на разные стороны, в одной части пахло, а в другой уже нет. На юге города живет моя подруга, и я знаю, что вчера днем она тоже ощущала запах гари.

Нас заранее предупредили: 27 марта числа всем друзьям и родственникам, которых я знаю, пришло СМС о планируемых неблагоприятных метеоусловиях».

В сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге на протяжении нескольких дней жители некоторых районов жаловались на сильный химический запах. Местные власти объяснили это штилем, из-за которого выбросы предприятий остались у земли, а не рассеялись в атмосфере.

Ангелина Зотина, Анна Кулецкая