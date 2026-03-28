Концерт Шакиры в Катаре перенесли на ноябрь из-за ситуации на Ближнем Востоке

Концерт певицы Шакиры в столице Катара Дохе перенесли с 1 апреля на 18 ноября. Выступление должно было пройти в рамках тура Las Mujeres Ya No Lloran («Женщины больше не плачут»). Об этом сообщил сервис-путеводитель по мероприятиям в Катаре Qatar Calendar в соцсетях. Билеты на сайте организатора концерта Platinumlist теперь продаются на новую дату.

Накануне Qatar Calendar писало о переносе концерта. «В связи с текущей региональной ситуацией концерт Шакиры в рамках мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran на Stadium 974 в Дохе отложен», — сообщил сервис. Сейчас стоимость билетов начинается от $182.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика атаковала американские военные базы в странах Персидского залива. Удары по Катару вывели из строя 17% экспортных мощностей страны по сжиженному природному газу. Иран также наносил удары по катарскому промышленному комплексу Рас-Лаффан — крупнейшему в мире предприятию по производству СПГ.