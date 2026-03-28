Синоптики спрогнозировали потепление в Москве в начале апреля до +21°С

Начало апреля в Москве и Подмосковье будет очень теплым, местами пройдут небольшие дожди. Это следует из данных Гидрометцентра России. В среду, 1 апреля, температура может подняться выше +20°С.

Ночь на 1 апреля будет теплой — от +2 до +7. Днем температура поднимется до +16°С — +21°С. Облачно, местами будет небольшой дождь. 2 апреля в Москве и области сохранится теплая погода (от +17°С до +22°С). Ожидается небольшой дождь и северный ветер с порывами 2-7 м/c.

Накануне сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщала ТАСС, что на неделе с 30 марта по 5 апреля в Москву и Подмосковье придут дожди. Будет облачно, с прояснениями. Ночи останутся теплыми, однако днем воздух будет меньше прогреваться из-за облачности.