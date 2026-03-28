На космодроме Восточный появится третий стартовый стол для запуска легких ракет

В 2026 году на космодроме Восточный появится стартовый стол для запуска ракет легкого класса. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Это будет третий стартовый стол на космодроме.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

«Космодром развивается. Глобально на ближайший год — три стартовых стола. Это "Ангары-А5", тяжелая, "Союз-2" и легкого класса ракета»,— сказал господин Баканов (цитата по ТАСС). С нового стартового стола смогут запускать ракеты-носители, предназначенные для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки массой до 5 т. К таким относятся российские «Ангара-1.2» и «Союз-2.1в».

Восточный — самый новый космодром России. Он расположен в Амурской области (вблизи города Циолковский). Первый успешный пуск ракеты-носителя состоялся в апреле 2016 года. Тогда с космодрома запустили «Союз-2.1а». Он вывел на орбиту научно-исследовательские спутники МГУ им. Ломоносова и Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева.