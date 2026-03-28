Глава Rheinmetall сравнил украинских производителей БПЛА с домохозяйками

Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер сравнил достижения украинских производителей БПЛА с работой домохозяек и конструктором Lego. Об этом он заявил в интервью изданию Atlantic.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Когда журналист Atlantic затронул тему производства БПЛА на Украине, господин Паппергер отреагировал: «Вот так нужно играть с конструктором Lego». По словам главы оборонного концерна, у украинских производителей дронов нет «какого-то прорыва», а их технология не похожа на ту, что используют Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall.

Журналист спросил господина Паппергера, влияет ли на его бизнес то, что украинские компании, такие как Fire Point и Skyfall, продают свои беспилотники странам Европы, Азии и Ближнего Востока. В ответ глава Rheinmetall сравнил производителей беспилотников для ВСУ с домохозяйками: «Это украинские домохозяйки. У них на кухне 3D-принтеры, они выпускают детали для дронов».

Rheinmetall — один из крупнейших европейских производителей военной техники, седьмая по объему рыночной стоимости компания в Германии. По данным Reuters, в 2026 году концерн рассчитывает на потенциальный портфель заказов в объеме до €80 млрд, включая бронетехнику и фрегаты. Rheinmetall ожидает рост заказов из-за увеличения оборонных расходов в Европе.