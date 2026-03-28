Семье погибшего при атаке БПЛА под Ярославлем ребенка выплатят 1 млн рублей

Семья ребенка, погибшего при атаке БПЛА в Ярославской области, получит 1 млн руб. компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram. При ночном налете беспилотников также пострадали родители ребенка и еще одна женщина.

Выплаты пострадавшим составят 313,5 тыс. руб. на человека при легком ранении, 627 тыс. руб. — при тяжелом ранении и средней тяжести, уточнил глава региона. Он добавил, что также предусмотрены компенсации по имуществу, их размер будет установлен по результатам технической экспертизы.