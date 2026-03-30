Этажи с подсветкой

«Арлайт Рус», производящий светодиодное оборудование, выкупил для своей штаб-квартиры три этажа в бизнес-центре «Авиум», недалеко от Ленинградского проспекта в Москве. За 4 тыс. кв. м компании пришлось заплатить 1,4–1,6 млрд руб. Сделка была проведена в условиях дефицита площадей в сегменте готовых качественных бизнес-центров в столице.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Производитель светодиодного оборудования «Арлайт Рус» заключил сделку с «Неометрией» по покупке трех офисных этажей общей площадью 4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Авиум» недалеко от Ленинградского проспекта в Москве, рассказали “Ъ” стороны сделки. Консультантом выступила NF Group. Гендиректор Remain Дмитрий Клапша оценивает покупку такого объема офисных площадей в бизнес-центре «Авиум» в 1,6 млрд руб., руководитель офисного департамента Invest7 Ксения Харкевич — в 1,4 млрд руб.

Приобретенные площади будут использованы для размещения штаб-квартиры «Арлайт Рус» и ее административных подразделений, говорит директор по продажам офисной недвижимости NF Group Иван Боровский. Эту сделку партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян называет заметной, поскольку сейчас ощущается острый дефицит качественных площадей.

«Арлайт Рус», работающий с 1996 года — один из крупнейших производителей светодиодного оборудования, которое продается в России, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии и Польше. Основной владелец компании — белорусский бизнесмен Андрей Рыжов: ему принадлежит 91% долей в юрлице, оставшиеся 9% — у гендиректора компании Сергея Осадчего. По итогам 2024 года выручка компании увеличилась на 20% год к году, до 7,7 млрд руб., чистая прибыль — на 16% год к году, до 1,6 млрд руб., следует из данных СПАРК.

Девелопер «Неометрия» (основной актив инвестхолдинга Alias Group) с 2010 года строит преимущественно на юге РФ. За все время девелопер ввел в эксплуатацию 1,4 млн кв. м недвижимости, еще почти 2 млн кв. м готовятся к вводу. Владельцем застройщика выступает Борис Юнанов.

Покупка офиса позволяет компаниям обеспечить предсказуемость расходов и может считаться инвестицией в растущий актив, отмечает Сигуш Бабоян. Кроме того, это позволяет избежать риска роста арендных ставок, добавляет директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов. К концу года ставка аренды в бизнес-центрах Москвы может достичь 32 тыс. руб. за 1 кв. м в год, увеличившись на 9% год к году, по прогнозам руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой.

Конечные пользователи сейчас обеспечивают ключевой спрос на офисную недвижимость, так как в условиях все еще высокой ключевой ставки ЦБ инвесторам трудно подыскивать офисные площади с оптимальной доходностью, говорит Дмитрий Антонов. Особенно активны на офисном рынке организации из финансового сектора, IT-компании и госструктуры, добавляет Екатерина Белова.

Однако подыскать офисные пространства для покупки в условиях критически низкого уровня вакантнсти непросто, особенно если речь идет об уже введенных в эксплуатацию объектах, обращает внимание господин Антонов. Доля свободных площадей в бизнес-центрах Москвы, по данным Екатерины Беловой, в этом году может вырасти на 2 процентных пункта год к году, до 7,3%, однако в ключевых деловых районах столицы этот показатель продолжает оставаться на минимальном уровне.

София Мешкова