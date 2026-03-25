«Росатом» начал третий этап эвакуации с АЭС «Бушер» в Иране. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Накануне нами было принято решение о подготовке третьего этапа эвакуации персонала. Группа на автотранспорте выдвинулась в сторону ирано-армянской границы сегодня утром»,— сказал господин Лихачев.

Вечером 24 марта Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила об ударе по территории АЭС «Бушер». Алексей Лихачев подтвердил, что удар был нанесен в 21.00 мск по территории в непосредственной близости от действующего энергоблока №1. Обошлось без жертв. Ситуация на АЭС «Бушер» развивается по негативному сценарию, отметил господин Лихачев. Он сообщил, что руководство «Росатома» готовит несколько волн эвакуации и планирует оставить несколько десятков человек на площадке.

Анастасия Домбицкая