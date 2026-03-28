Юрий Каминский покидает пост тренера сборной России по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о завершении контракта Юрия Каминского в национальной сборной. Наставник покинет команду по завершении сезона–2025/2026.

«От лица всей сборной благодарим Юрия Михайловича за его вклад в развитие российского биатлона и желаем ему успехов на новом поприще», — отметили в СБР.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что господин Каминский продолжит тренировать биатлонистов, но «в другой прекрасной стране, соседней».