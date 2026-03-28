ВТБ в три раза увеличит присутствие на Урале за счет присоединения Почта-банка

ВТБ в мае завершит присоединение Почта-банка, рассказала журналистам управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова в рамках инвестфорума ВТБ «Россия зовет!» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это позволит значительно увеличить присутствие ВТБ на территории Свердловской области»,— отметила она. Про ее словам, сейчас у банка 54 офиса для обслуживания клиентов. После присоединения Почта-банка добавится еще 108 точек.

Николай Яблонский