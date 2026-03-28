Правительство выделило более 300 млн рублей жителям Белгородской области

На оказание единовременной помощи пострадавшим в Белгородской области из резервного фонда правительства РФ выделено более 300 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Решение позволит оказать гражданам единовременную материальную помощь, а также выплатить компенсации в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости»,— указано в сообщении.

Еще более 40 млн руб. выделили Курской области на возмещение расходов, связанных с проживанием и питанием людей в пунктах временного размещения. «Речь идет о российских гражданах и украинских беженцах, вынужденно покинувших свое жилье и находившихся в пунктах временного размещения Курской области в ноябре 2025 года»,— заявили в правительстве.

В кабмине указали, что суммарно в 2022-2025 годах Белгородской и Курской областям было направлено около 49 млрд руб. на размещение и питание людей в пунктах временного размещения.