ФСБ задержала вице-мэра Челябинска Александра Астахова

Информацию о задержании подтвердили собственные источники «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах. Ранее о каких-то претензиях к Александру Астахову со стороны силовиков не сообщалось. В мэрии Челябинска он отвечает за городское хозяйство, в том числе за работу жилищно-коммунального комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Астахов

Фото: Администрация города Челябинска Александр Астахов

Александру Астахову 42 года. Коренной челябинец. Окончил ЮУрГУ по специальности «юриспруденция». В начале карьеры трудился начальником отдела закупок, после этого - управляющим делами Челябинской городской Думы. Затем стал гендиректором гостиничного комплекса «Славянка» и гранд-отеля «Видгоф». После этого работал в Санкт-Петербурге, в Управлении по эксплуатации зданий в Северо-западном федеральном округе Управделами президента РФ. В мэрию Челябинска пришел при Наталье Котовой, и сохранил свою должность после того, как мэрию возглавил Алексей Лошкин.

«Ъ» выяснил первые подробности задержания.

Дмитрий Моргулес