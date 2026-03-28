В Сочи завершено проектирование ледового дворца Ильи Авербуха

В Сочи завершили разработку проекта академии зимних видов спорта. Объект реализуют при поддержке Министерства спорта РФ, центра спортивной подготовки «Юг спорт» и заслуженного мастера спорта, многократного чемпиона России Ильи Авербуха, сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Строительство объекта планируют начать в текущем году. Объем инвестиций составит около 588 млн руб. Академия будет расположена в микрорайоне Новая Мацеста на участке площадью более 8 тыс. кв. м. Объект позволит проводить как тренировки, так и концерты. Вместимость ледового дворца составит тысячу зрителей.

«Особенностью проекта стало его функционирование именно как академии зимних видов спорта, где смогут заниматься как местные жители, так и спортсмены олимпийского резерва под руководством лучших тренеров»,— цитирует пресс-служба мэрии Илью Авербуха.

Дмитрий Холодный