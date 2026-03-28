Tasnim: американский истребитель F-16 подбили в небе над Ираном

Истребитель F-16 ВВС США получил повреждения во время пролета над Ираном и совершил аварийную посадку в Саудовской Аравии. Об этом заявило иранское агентство Tasnim.

Центральное командование США подтвердило факт посадки самолета на одной из ближневосточных баз. Деталей в CENTCOM не привели.

Пресс-служба иранского Корпуса стражей исламской революции утром 28 марта заявила, что в результате ракетного удара по американской базе в Саудовской Аравии были выведены из строя четыре самолета-заправщика. По данным американских СМИ, ранения получили 12 военнослужащих.