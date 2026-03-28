КСИР: четыре топливозаправщика США поражены на саудовской базе «Принц Султан»

В результате ракетного удара минувшей ночью по американской базе «Принц Султан» в Саудовской Аравии были выведены из строя четыре самолета-топливозаправщика. Об этом заявил иранский Корпус стражей исламской революции.

«Один самолет-заправщик был полностью уничтожен, три других получили повреждения и были выведены из строя», — утверждается в заявлении КСИР.

При ударе Ирана по базе, расположенной в 80 км к югу от Эр-Рияда, возле города Эль-Хардж, 27 марта пострадали 12 американских военнослужащих. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на американских и иранских чиновников. Центральное командование США в пятницу заявило, что с начала операции против Ирана ранения получили более 300 военнослужащих. О летальных случаях не сообщалось.