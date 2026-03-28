Хуситы объявили о вступлении в войну на стороне Ирана и ударили по Израилю

Йеменские хуситы впервые после начала американо-израильской операции против Ирана официально поддержали Тегеран. Утром 28 марта с территории Йемена была запущена ракета в сторону юга Израиля.

Для перехвата ракеты были задействованы израильские системы ПВО, в Беэр-Шеве и окрестных населенных пунктах звучали сирены. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что это первое нападение хуситов с начала операции «Рычание льва» (израильское название кампании. — "Ъ"), пишет The Jerusalem Post.

Вскоре после ракетного пуска хуситы распространили заявление, в котором подтвердили свое участие в боевых действиях с этого момента. В заявлении утверждается, что они нанесли «шквал баллистических ракетных ударов по важным израильским военным объектам», пишет The Times of Israel. ЦАХАЛ, однако, сообщил об уничтожении только одной ракеты, достигшей воздушного пространства Израиля.

В заявлении йеменских хуситов подчеркивается, что они вступают в прямое военное противостояние «в поддержку Исламской Республики Иран и фронтов сопротивления в Ливане, Ираке и Палестине», указывает ТАСС.