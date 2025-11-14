Общественники уличили мэрию Ульяновска в обмане

Ульяновское общественное движение «За сохранение исторического наследия Ульяновской области» (ЗСИН) готовит обращение к прокурору Ульяновской области с просьбой защитить права жителей города и принять меры прокурорского реагирования. Об этом «Ъ» в пятницу сообщил сопредседатель движения Игорь Воеводин.

Причиной обращения к прокурору, по его словам, стал ответ управления муниципальной собственности мэрии Ульяновска на обращение движения к мэру Ульяновска Александру Болдакину с просьбой пояснить, почему из списка территорий, участвовавших во всероссийском онлайн-голосовании за проведение на них благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», выпала территория бывшего суворовского военного училища (СВУ) в центре города.

Как ранее сообщал «Ъ», зная о предстоящем всероссийском голосовании, движение заранее направило в мэрию свой проект благоустройства этой территории, «который фактически перед этим был согласован губернатором». В поддержку проекта было собрано 197 подписей, по их количеству проект был седьмым из 12 возможных территорий по Ульяновску «и лучшим, исходя из его значимости». Однако комиссия по неизвестным причинам отклонила его и не включила в число проектов, выставленных на онлайн-голосование. В обращении, направленном 6 октября, движение просило мэра лично проверить протоколы общественной комиссии и сообщить, были ль приложены к решению комиссии обоснования исключения из списка проекта благоустройства территории СВУ, кто и почему предложил исключить эту территорию, почему на обсуждение не были приглашены представители движения. Движение ЗСИН отметило, что это уже второе обращение к главе города с теми же вопросами, потому что на вопросы первого обращения общественники не получили ответов.

На этот раз управление муниципальной собственности ответило, что причиной исключения предложенной территории из числа проектов благоустройства «послужил факт неоднозначной ситуации с земельным участком, а именно — его принадлежности к Министерству обороны РФ», в связи с чем по нему «невозможно было спрогнозировать дальнейшее развитие благоустройства». Между тем на публичной кадастровой карте однозначно показано, что участок, о котором идет речь, является муниципальной собственностью, и новый статус после передачи территории СВУ от Минобороны муниципалитету был оформлен в феврале 2022 года.

«Поскольку нам отвечает управление муниципальной собственности, нельзя сказать, что это просто ошибка — здесь мы видим открытый и преднамеренный обман. Это был единственный проект, касавшийся не какой-то территории интересов определенного круга лиц, а территории, ныне заброшенной мэрией, которая интересует всех жителей города. Но именно этот проект был отклонен по никому не известным причинам»,— сказал Игорь Воеводин, отметив, что мэру будет направлено еще одно обращение с просьбой лично ответить на поставленные вопросы, чтобы подобное не случилось при новом голосовании граждан в 2026 году.

Сергей Титов, Ульяновск