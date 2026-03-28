Житель КЧР получил 6 лет строгого режима за убийство знакомого камнем

В Усть-Джегуте Карачаево-Черкесской Республики 32летнего местного жителя приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство ранее знакомого мужчины, совершенное в октябре 2025 года. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по КЧР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по КЧР Фото: Пресс-служба СУ СК по КЧР

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», трагедия произошла 6 октября 2025 года на южной окраине Усть-Джегуты, где между двумя знакомыми мужчинами вспыхнула ссора. Сторонам было от 30 до 40 лет, один из них работал на ферме, а второй, ранее судимый, оказался в эпицентре бытового конфликта. В ходе спора обвиняемый схватил камень и несколько раз ударил собеседника по голове, а затем задушил его, сдавив шею предплечьем. Экспертиза зафиксировала множественные травмы головы и признаки механической асфиксии, 41летний потерпевший скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве и задержали подозреваемого, после чего его заключили под стражу. По данным следствия, мотив конфликта связан с бытовыми разногласиями и оскорблениями, которые прозвучали в ходе распития спиртных напитков. Вину подсудимый так и не признал, но в суде сочли доказательства обвинения убедительными: показания свидетелей, материалы осмотра места происшествия, судебномедицинская экспертиза и другие документы уголовного дела подтвердили его причастность к убийству.

Усть-Джегутинский районный суд назначил мужчине наказание в виде шести лет колонии строгого режима, при этом подчеркнул, что ранее судимость фигуранта рассматривалась как отягчающее обстоятельство. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

Станислав Маслаков